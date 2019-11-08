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يواخيم لوف يعلن قائمة ألمانيا لمواجهتي بيلاروسيا وأيرلندا الشمالية

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أعلن المدير الفني يواكيم لوف قائمة المنتخب الالماني التي تضم 24 لاعبا استعدادا لفترة التوقف الدولي خلال شهر نوفمبر الجاري .

وشهدت القائمة عودة توني كروس لاعب وسط بعد غياب عن التوقف الدولي السابق للإصابة.

كما شهدت القائمة ابتعاد نيكلاس زوله قلب دفاع بايرن ميونيخ بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

ويلعب المنتخب الالماني خلال شهر نوفمبر مع كل من بيلاروسيا في مدينة مونشنجلادبخ يوم السبت 16 نوفمبر، قبل أن

تختتم التصفيات باللعب أمام أيرلندا الشمالية في فرانكفورت يوم 19 من الشهر نفسه.

وجاءت القائمة كالاتي .

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حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ) – بيرند لينو (أرسنال الإنجليزي) – مارك أندري تير شتيجن ( الإسباني)

الدفاع: جوناثان تاه (ليفركوزن) – روبن كوخ (فرايبورج) – نيكلاس شتارك (هيرتا برلين) – ماتياس جينتر (بوروسيا مونشنجلادبخ) – نيكو شولتس (بوروسيا دورتموند)

– يوناس هيكتور (كولن) – لوكاس كلوسترمان (لايبزج)

الوسط: إيمري تشان (يوفنتوس الإيطالي) – ليون جوريتسكا (بايرن ميونيخ) – إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي الإنجليزي) – سيباستيان رودي (هوفنهايم) – توني كروس (ريال مدريد الإسباني) – نديم أميري (ليفركوزن) – يوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ) سوات سردار (شالكه) – يوليان براندت (ليفركوزن) – كاي هافريتس (ليفركوزن)

الهجوم: تيمو فيرنر (لايبزج) – لوكا فالدشميدت (فرايبورج) – سيرجي جنابري (بايرن ميونيخ) – ماركو رويس (بوروسيا دورتموند)

والجدير بالذكر ان ألمانيا  تحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة للتصفيات برصيد 15 نقطة، وهو نفس رصيد هولندا المتصدرة.

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