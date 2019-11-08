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زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار

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أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق قائمة فريقه لمواجهة إيبار مساء غدا  السبت في الجولة الـ 13 من

وشهدت القائمة غياب اللاعب البرازيل مارسيلو بسبب

الإصابة التي تعرض أمام جالاتا سراي وضمت القائمة استعداء 19 لاعبًا هم .

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – ألفونس أريولا - ألتوب.

الدفاع: داني كارفاخال – إيدر ميليتاو - سيرخيو راموس – رافاييل فاران – فيرلاند ميندي.

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الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – إيسكو - فالفيردي.

الهجوم: إيدين هازارد – كريم بنزيمة، لوكاس فازكيز – إبراهيم دياز - فينيسيوس جونيور - رودريجو.

 

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