أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة إيبار مساء غدا السبت في الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني وشهدت القائمة غياب اللاعب البرازيل مارسيلو بسبب الإصابة التي تعرض أمام جالاتا سراي وضمت القائمة استعداء 19 لاعبًا هم . الإصابة التي تعرض أمام جالاتا سراي وضمت القائمة استعداء 19 لاعبًا هم . حراسة المرمى: تيبو كورتوا – ألفونس أريولا - ألتوب. الدفاع: داني كارفاخال – إيدر ميليتاو - سيرخيو راموس – رافاييل فاران – فيرلاند ميندي. Advertisements الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – إيسكو - فالفيردي. الهجوم: إيدين هازارد – كريم بنزيمة، لوكاس فازكيز – إبراهيم دياز - فينيسيوس جونيور - رودريجو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.