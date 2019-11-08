صورة .. أكرم توفيق يلبي دعوة الجماهير ويتوجه لمصافحتهم

لبى اكرم توفيق لاعب الاعلي والمنتخب الاوليمبي هتافات الجماهير وتوجه لهم وحرص علي مصافحتهم والتقاط الصور معهم قبل حفل الافتتاح .

واستقبلت الجماهير لاعبي المنتخب بالهتاف فور نزولهم ارض الملعب لمعاينة الملعب قبل حفل الافتتاح .

وصل المنتخب الوطنى إلى ستاد القاهرة الدولى، استعداداً لمواجهة مالى، فى السابعة من مساء اليوم،

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فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، على أن يسبق المباراة حفل افتتاح البطولة التى تستضيفها مصر بداية من اليوم الجمعة حتى 22 من شهر نوفمبر الجارى .

كما وصل منتخب مالى مبكراً إلى الملعب

لتفقده والتأقلم على الأجواء استعدادا للمباراة التى ستجمعه مع منتخب مصر الاولمبى فى افتتاح منافسات الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية فى المجموعة التى تضم إلى جانب مصر ومالى كلا من الكاميرون وغانا .

ويشارك في البطولة 8 منتخبات، على أن يتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020 وتوافد عدد من الجماهير على ستاد القاهرة لمساندة الفراعنة فى مواجهة المنتخب المالى .