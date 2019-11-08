لبى اكرم توفيق لاعب الاعلي والمنتخب الاوليمبي هتافات الجماهير وتوجه لهم وحرص علي مصافحتهم والتقاط الصور معهم قبل حفل الافتتاح .
واستقبلت الجماهير لاعبي المنتخب بالهتاف فور نزولهم ارض الملعب لمعاينة الملعب قبل حفل الافتتاح .
وصل المنتخب الوطنى إلى ستاد القاهرة الدولى، استعداداً لمواجهة مالى، فى السابعة من مساء اليوم،
كما وصل منتخب مالى مبكراً إلى الملعبلتفقده والتأقلم على الأجواء استعدادا للمباراة التى ستجمعه مع منتخب مصر الاولمبى فى افتتاح منافسات الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية فى المجموعة التى تضم إلى جانب مصر ومالى كلا من الكاميرون وغانا .
ويشارك في البطولة 8 منتخبات، على أن يتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020 وتوافد عدد من الجماهير على ستاد القاهرة لمساندة الفراعنة فى مواجهة المنتخب المالى .
كانت هذه تفاصيل خبر صورة .. أكرم توفيق يلبي دعوة الجماهير ويتوجه لمصافحتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.