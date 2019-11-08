رياضة | مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر الآن Time Sports - تايم سبورت - YouTube

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر الآن Time Sports - تايم سبورت - YouTube والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف منتخب مصر KORA GOAL تحت 23 عام لمواجهة نظيره منتخب مالي اليوم الجمعة 8 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالي اليوم

وستذاع مباراة منتخب مصر KORA ONLINE تحت 23 عام ضد نظيره منتخب مالي اليوم بكأس أمم إفريقيا على قناة "تايم سبورت" بتعليق محمد الكواليني و "BEIN SPORTS HD 10" بتعليق علي محمد علي.

موعد مباراة مصر ومالي وملعب اللقاء

وتلعب مباراة منتخب مصر KORA LIVE تحت 23 عام ضد نظيره منتخب مالي اليوم بكأس أمم إفريقيا في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية على ستاد القاهره الدولي.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد مالي

ومن المتوقع أن يدخل منتخب مصر تحت 23 عام YALLA SHOOT مواجهة منتخب مالي اليوم في كأس أمم إفريقيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

Advertisements

الدفاع: أسامة جلال، أحمد رمضان "بيكهام"، أحمد أبو الفتوح.

الوسط: عبدالرحمن مجدي، أكرم توفيق، عمار حمدي.

وسط الهجوم: رمضان صبحي، ناصر ماهر، صلاح محسن.

وفي الهجوم: مصطفى محمد.

بث مباشر لمباراة مصر ومالي اليوم

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة منتخب مصر تحت 23 عام ضد نظيره منتخب مالي اليوم بكأس أمم إفريقيا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة منتخب مصر تحت 23 عام ضد نظيره منتخب مالي اليوم بكأس أمم إفريقيا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام

ويتواجد منتخب مصر YALLA SHOOT في المجموعة الأولى من مجموعات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام رفقة كل من منتخب مالي ومنتخب الكاميرون ومنتخب غانا.