رياضة | مواجهات نارية للصيد وبشتيل وأكتوبر والمعادي بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات نارية للصيد وبشتيل وأكتوبر والمعادي بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق السبت، مباريات الأسبوع الخامس بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث، حيث يستضيف بشتيل صاحب المركز التاسع برصيد خمس نقاط فريق جولدي صاحب المركز الثالث برصيد تسع نقاط.

كما يواجه فريق الصف صاحب المركز الثامن برصيد 6 نقاط فريق حلوان العام صاحب المركز السابع بنفس عدد النقاط في مباراة نارية بين الفريقين.

ويخرج الدخان المتصدر برصيد تسع نقاط لملاقاة البدرشين صاحب المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط، ويلعب العياط صاحب المركز الثالث عشر برصيد نقطتين فريق الإتصالات صاحب الوصافة برصيد 9 نقاط.

ويلاقي فريق الصيد صاحب المركز الأخير برصيد نقطتين، نظيره، فريق جينيس صاحب المركز السادس برصيد 6 نقاط في مباراة قوية لأصحاب الأرض الذي يسعي لاقتناص أول فوز هذا الموسم، بينما يسعي جينيس لتحقيق فوزه الثالث بالدوري والاستمرار بالمنافسة على الصعود.

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ويخرج أبو النمرس صاحب المركز الرابع برصيد 7 نقاط لملاقاة المعادي صاحب الحادي عشر برصيد أربع نقاط.

بينما يستضيف القومي صاحب المركز الخامس برصيد 6 نقاط فريق أكتوبر صاحب المركز العاشر برصيد أربع نقاط في أقوى مباريات هذا الأسبوع، القومي هو الفريق الوحيد الذي لم يتلقي أي هزيمة وصاحب أقوى خط هجوم، يستحق لقب الحصان الأسود عن جدارة بقيادة حاتم حسن الذي فأجا الجميع بمستواه القوي منذ بداية الموسم وتأهله لدور ال64 من مسابقة كأس مصر يسعي لمواصلة صحواته على حساب أكتوبر الذي يسعي هو الاخر للعودة بالثلاث نقاط والهروب من من منطقة الهبوط.

ترتيب المجموعة الخامسة:

1) الدخان 9 نقاط

2) الاتصالات 9 نقاط

3) جولدي 9 نقاط

4) أبو النمرس 7 نقاط

5) القومي 6 نقاط

6) جينيس 6 نقاط

7) حلوان العام 6 نقاط

8) الصف 6 نقاط

9) بشتيل 5 نقاط

10) أكتوبر 4 نقاط

11) المعادي 4 نقاط

12) البدرشين 3 نقاط

13) العياط نقطتين

14) الصيد نقطتين