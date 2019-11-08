رياضة | نجم الأهلي يقود مالي أمام مصر في افتتاح كأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يقود مالي أمام مصر في افتتاح كأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فانيري ديارا المدير الفنى لمنتخب مالي، عن تشكيل منتخب بلاده لمواجهة منتخب مصر الأولمبي خلال مباراة الإفتتاح لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2020.

ويضم منتخب مالي العديد من العناصر المميزة يعد أبىزهم علي مالي المحترف في الدوري التركي وحارس المرمي يوسف كويتاى لاعب جيرونا الإسبانى واليو ديانج لاعب النادى الأهلي المصري ووبوبكار تراوري لاعب ميتز الفرنسي.

وجاء تشكيل منتخب مالي كالأتي :

حراسة المرمى :يوسف كويتاي

خط الدفاع : بوراما دومبيا، تراوري، كانوتى بوبكار، ابراهيم كان

خط الوسط : اليو ديانج، بوبكار تراوري، البلال تراوري، علي مالي، سياكا باجايوكو

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خط الهجوم : ابراهيما كونيه.

بينما أعلن شوقي غريب منذ قليل عن تشكيل منتخب نصر وجاء كالاتي :

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : محمد عبدالسلام أسامة جلال، أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط : أحمد فتوح، ناصر ماهر، أكرم توفيق، كريم العراقي

خط الهجوم : رمضان صبحي، صلاح محسن، مصطفي محمد.