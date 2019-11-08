رياضة | تشكيل مصر الرسمي أمام مالي في أمم إفريقيا.. مشاهدة مباراة مصر ضد مالي بث مباشر مجانًا

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أعلن شوقي غريب عن تشكيل منتخب مصر الأولمبي، لمواجهة منتخب مالي، اليوم في لقاء ضمن مباريات الجولة الأولى من كاس الامم الإفريقية للشباب تحت 23 عام المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو والمقرر إقامتها.

وتواجد ناصر ماهر في التشكيل الأساسي للمنتخب أمام مالي لتعويض غياب طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب والذى أستبعد من قائمة الممتخب التى تستعد للبطولة بسبب الإصابة بتمزق عضلي.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالأتي :

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : محمد عبدالسلام أسامة جلال، أحمد رمضان بيكهام

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خط الوسط : أحمد فتوح، ناصر ماهر، أكرم توفيق، كريم العراقي

خط الهجوم : رمضان صبحي، صلاح محسن، مصطفي محمد.

ويضم المنتخب الوطني العديد من اللاعبين المميزين الذي سيعتمد عليهم المنتخب الأول بقيادة حسام البدري خلال السنوات القادمة، بسبب موهبتهم وصغر أعمارهم بخلاف تواجد البعض منهم دوليا من قبل مع المنتخب الاول ومشاركتهم جميعا مع أنديتهم يالبطولة المحليه.

طاقم تحكيم مباراة مصر ومالي في إفتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية

يتكون طاقم تحكيم مباراة مصر ومالي من الحكم البوروندى جورج جاتوجاتو حكم ساحه ويساعده البوركيني حبيب سانو وعبدالعزيز سالي من النيجر.

ويعول شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني على رمضان صبحي قائد الفراعنة خلال مباراة اليوم أمام مالي، ويأمل الفراعنة في بجاية جيدة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، من أجل الوصول لاولمبياد طوكيو العام القادم.