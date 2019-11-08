رياضة | 8 مباريات ساخنة في مجموعة الإسكندرية بدوري القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 8 مباريات ساخنة في مجموعة الإسكندرية بدوري القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق السبت الجولة الخامسة، من المجموعة الحادية عشر "الإسكندرية والبحيرة " في دوري القسم الثالث، حيث يستضيف نادي كوم حمادة نظيره مياه البحيرة في الثانية والنصف عصرًا، ويأمل مياه البحيرة في العودة إلى الانتصارات ليدخل الفريق البحراوي إلى المربع الذهبي وينافس على الصعود بقوة ، كما يبحث نادي كوم حمادة عن تحقيق الفوز للدخول في المنطقة الآمنة.

ويحل فريق نادي رشيد ضيفًا على نظيره فريق مركز شباب القباري، ويبحث رشيد عن مواصلة الانتصارات وحصد الثلاثة نقاط ، كما يبحث فريق القباري عن أول مكسب بالموسم الجديد.