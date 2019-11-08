رياضة | 8 مباريات ساخنة في مجموعة الإسكندرية بدوري القسم الثالث

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ويحل فريق نادي رشيد ضيفًا على نظيره فريق مركز شباب القباري، ويبحث رشيد عن مواصلة الانتصارات وحصد الثلاثة نقاط ، كما يبحث فريق القباري عن أول مكسب بالموسم الجديد.
ويستضيف فريق نهضة العامرية، فريق غزل كفر الداور ويرفع أصحاب الديار شعار لا بديل عن عن تحقيق الفوز، ويسعي غزل كفر الدوار إلى تحقيق الفوز الثاني.
ويستضيف فريق سبورتنج نظيره فريق الترام، ويلتقي مركز شباب كوم حمادة مع شباب العبور ويواجه فريق بدر نظيره فريق حوش عيسي ويلتقي اسكندرية للبترول مع شباب كفر بولين كما يستضيف فريق ايتاي البارود فريق مركز شباب المعمورة.
نتائج الجولة الرابعة
- سبورتنج 0/0 ايتاي البارود
- كفر الدوار 3 /1 القباري
- رشيد 1 /0 كوم حمادة
- مياه البحيرة 0/0 اسكندرية للبترول
- بولين 1/ 0 بدر
- حوش عيسى 0/0 شباب كوم حمادة
- شباب العبور 2 /1 شباب المعمورة
- الترام 3/ 0 نهضة العامرية
ترتيب المجموعة الحادية عشر
1- بدر 6 نقاط
2- شباب كوم حماده 5 نقاط
3- سيورتنج 5 نقاط
4- شباب العبور 5 نقاط
5- نهضة العامررية 4 نقاط
6- شباب العمورة 4 نقاط
7- غزل كفر الدوار 4 نقاط
8- رشيد 3 نقاط
9- البترول 3 نقاط
10- مياة البحيرة 3 نقاط
11- إيتاي البارود 3 نقاط
12- كوم حماده نقطتين
13- الترام نقطتين
14- شباب حوش عيسى نقطتين
15- كفر بولين نقطة وحيدة
16- شباب القباري بلا نقاط