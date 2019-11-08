رياضة | محمد صلاح يطلق تصريحات نارية ضد الجماهير والصحافة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يطلق تصريحات نارية ضد الجماهير والصحافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر اليوم الجمعه 8 نوفمبر مجموعة من التصريحات النارية ضد الصحافة وبعض الجماهير وذلك قبل مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تصريحات صلاح ضد الصحافة والجماهير

وقال صلاح في تصريحات صحفية اليوم: "لأكون صادقا أنا لست مهتما لما تتوقعه الصحف مني طالما يفوز الفريق وأنا أسجل أهدافا فلا بأس".

وأضاف صلاح: "ولكن لا يجب أن أهتم بما يتوقعه الناس مني هذا الشيء يضع المزيد من الضغوطات عليك ولا يجعلك تؤدي بشكل جيد داخل الملعب".

وأنهى محمد صلاح حديثه قائلا: "أنا فقط أفعل ما أريد القيام به وأنا سعيد جدا بذلك، هذا كل شئ".

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مشاركات محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

وقد شارك محمد صلاح في 16 مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 8 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.

موعد مباراة ليفربول القادمة في بطولة الدوري الإنجليزي

ويستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الأحد القادم 10 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري، ومتفوقًا بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني.