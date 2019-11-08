رياضة | عاجل.. وصول أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لحضور افتتاح كأس الأمم في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وصول أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لحضور افتتاح كأس الأمم في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ستاد القاهرة الدولى لحضور مباراة منتخبي مصر ومالي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة للأولمبياد، والتى تحتضنها مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

وتتوافد الجماهير علي ستاد القاهرة لحضور مباراة مصر ومالي ضمن مباريات الجولة الأولى من البطولة القارية التى تقام علي أرض مصر بمشاركة 8 منتخبات وهم مصر ومالي وغانا والكاميرون ونيجيريا وكوتديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا مقسمين علي مجموعتين يصعد أول ثلاث منتخبات لطوكيو 2020.

ويقام أيضا اليوم على ستاد القاهرة عقب مباراة مصر ومالي مباراة الجولة الأولى بين غانا والكاميرون في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وكانت مصر قد أثبتت نجاح باهر خلال تنظيمها لبطولة كأس الأمم الإفريقية للكبار هذا العام أيضا علي 6 ملاعب أقيمت في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الماضي وتوج باللقب منتخب الجزائر.