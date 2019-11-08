رياضة | شبح الماضي يطارد الهلال قبل مواجهة أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شبح الماضي يطارد الهلال قبل مواجهة أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الهلال السعودي لمواجهة فريق أوراوا ريد الياباني، غدا السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

فيما سيقام لقاء العودة يوم 24 نوفمبر، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وضرب نادي الهلال موعدًا مع نادي أوراوا ريد في نهائي دوري أبطال آسيا، عقب فوزه على السد القطري بمجموع اللقائين بنتيجة 4-1، فيما خطف الفريق الياباني بطاقة التأهل إلى النهائي الآسيوي، عقب تحقيقه فوزا ثمينا أمام جوانجزو إيفرجراند الصيني بثلاثة أهداف دون رد، من إجمالي مبارتي الذهاب والإياب.

ويستضيف الهلال فريق أوراوا ريد الياباني، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي، والساعة الرابعة والنصف بتوقيت جرينتش.

ويحل الهلال ضيفا على فريق أوراوا ريد، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي، والساعة التاسعة بتوقيت جرينتش.

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ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات الهلال ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا:-

التقى الهلال بفريق أوراوا ريد دايموندز في نهائي دوري أبطال آسيا 2017، والتي توج بها الفريق الياباني، بعدما تعادل في مباراة الذهاب، بهدف لمثله على ملعب الملك فهد بالسعودية، ثم فوز أوراوا في الإياب بهدف دون رد، على ملعب ملعب سايتاما.

وغاب اللقب الآسيوي عن الأزرق العاصمي منذ 19 عاما، عندما توج به الهلال في عام 2000، إلى طانب تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا مرتين في آخر 6 سنوات، إلى جانب حصوله على 6 ألقاب قارية، ما بين 1991 و2002.

وشهد نهائي الموسم الماضي من دوري أبطال آسيا مواجهة فريق برسبوليس أمام كاشيما أنتلرز، والتي استطاع فيها الآخير أن يحقق فوزا ثمينا بهدفين دون رد في مباراة الذهاب، قبل أن يتعادلا تعادلاً سلبياً في لقاء الإياب، ويتوج بالبطولة القارية.

ويحصل بطل دوري أبطال آسيا 2019 على كأس المسابقة بالإضافة إلى جائزة مادية، إلى جانب مشاركته في كأس العالم للأندية رفقة أبطال بقية القارات "أفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أوقيانوسيا".

