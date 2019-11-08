رياضة | مواجهات صعبة لثلاثي القمة بالمجموعة السابعة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات صعبة لثلاثي القمة بالمجموعة السابعة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقام السبت سبع مواجهات بالجولة الخامسة من دوري القسم الثالث للمجموعة السابعة، حيث يلتقي كهرباء الاسماعيلية مع بلدية الاسماعيلية علي ملعب كهرباء الإسماعيلية وكانت كهرباء الاسماعيلية فازت الجولة الماضية علي رأس البر بثلاثية نظيفة بملعب رأس البر بينما فاز بلدية الاسماعيلية علي دمياط بملعب دمياط بهدف نظيف

مركز شباب ابو صوير يستضيف فريق رأس البر علي ملعب ابو صوير وخسر ابو صوير الجولة الماضية أمام النوبة بهدف نظيف بينما خسر رأس البر بثلاثية نظيفة أمام كهرباء الإسماعيلية

منشية الشهداء يواجه النوبة علي ملعب الشهداء وتعادل الشهداء الجولة الماضية أمام سماد السويس بدون أهداف بينما فاز النوبة علي ابو صوير بهدف نظيف

غزل السويس يلاقي سماد السويس علي ملعب الغزل بالسويس وفي الجولة الماضية خسر غزل السويس من بورتو بثلاثية نظيفة بينما تعادل السماد مع الشهداء بدون أهداف

مركز شباب ميت الخولي يلعب مع فريق بورتو علي ملعب ميت الخولي بدمياط وخسر مركز شباب ميت الخولي من بورفؤاد بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، بينما فازت بورتو علي غزل السويس بثلاثية نظيفة

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غزل دمياط يستضيف بورفؤاد علي ملعب الغزل بدمياط وتعادل غزل دمياط سلبيا الجولة الماضية أمام مركز شباب ابو شحاته بينما فاز بورفؤاد علي مركز شباب ميت الخولي بثلاثية نظيفة

مركز شباب ابو شحاته يستضيف فريق دمياط وكان أبو شحاته تعادل الجولة الماضية أمام غزل دمياط سلبيا بينما خسر دمياط أمام بلدية الاسماعيلية بهدف نظيف

ترتيب المجموعة السابعة

1- بورفؤاد 12 نقاط

2-بورتو 10 نقاط

3-سماد السويس 8 نقاط

4-النوبة. 7نقاط

5-شباب ابو شحاته 7 نقاط

6-كهرباء الاسماعيلية 6 نقاط

7-بلدية الاسماعيلية 6 نقاط

8-ميت الخولي 6 نقاط

9-غزل دمياط 6 نقاط

10-دمياط 4 نقاط

11-الشهداء نقطتان

12-رأس البر نقطة وحيدة

13-غزل السويس نقطة وحيدة

14-أبو صوير نقطة وحيدة