اونلاين | كورة اون لاين - time sport مشاهدة مباراة مصر ضد مالي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر oN sPORT

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مصر ومالي بث مباشر كورة اون لاين kora on line ، اليوم الجمعة 8 – 11 – 2019 في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، على استاد القاهرة،ويطمح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري في تحقيق نقاط المباراة الثلاث وذلك قبل مواجهة غانا والكاميرون في المبارايات التالية للمجموعة الأولى.

موعد مباراة مصر ومالي بث مباشر كورة لايف kora live والقنوات الناقلة :-

تقام مباراة مصر ومالى اليوم الجمعة علي ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية والتاسعه مساءا بتوقيت الإمارات والسادسه مساءا بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر ومالي KOORA STAR، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sport HD، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر ومالي YALLA SHOOT.

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ويدخل المنتخب المصري اليوم وأمامه تحدي وهو تحقيق نتيجة كبيرة على حساب مالي ولذلك لتحقيق انطلاقة مناسبة لصاحب الأرض والجمهور ، ويتواجد الفريقيان في المجموعة الأولى إلى جوار منتخبات مالي والكاميرون وغانا، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات جنوب إفريقيا وزامبيا ونيجيريا وكوت ديفوار.

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