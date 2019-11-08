اونلاين | رابط يلا TIME SPORT شوت مشاهدة مبارة مصر ومالي بث مباشر TAB3live مباراة مصر ومالي online مصر ضد مالي يوتيوب مجاناonlive

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كورة ستار متابعة البث الحي المباشر لمباراة منتخب مصر الأوليمبي بقيادة مدربه شوقي غريب ضد منتخب مالي والتي ستقام اليوم الجمعة 8 اكتوبر YALA KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام KOORA ONLINE.

يلا شوت بلس وسوف تقام المباراة بين منتخب مصر ومنتخب مالي في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة GOAL KOORA وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وسوف تقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت المغرب YALA SHOOOT PLUS.

جول كورة وأعلن شوقي غريب عن التشكيلة الأساسية والتي ستخوض تلك المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية COOL KOORA حيث سيدخل المنتخب الوطني بالقوة الضاربة له من أجل تحقيق الثلاث نقاط الأولى له في البطولة KOORA LIVE.

حراسة المرمى: محمد صبحي.

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خط الدفاع: أسامة جلال، أحمد رمضان "بيكهام"، أحمد أبوالفتوح.

خط الوسط: عبدالرحمن مجدي، أكرم توفيق، عمار حمدي، رمضان صبحي، ناصر ماهر، صلاح محسن.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

يلا تابع لايف المباراة كاملة بين منتخب مصر ومنتخب مالي بدون تقطيع على اليوتيوب والبث المباشر الأسطورة ALASTORA وأجريت قرعة تلك البطولة في الأسابيع الماضية وقبل بدايتها حيث أوقعت المنتخب المصري بقيادة رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي وقائد الفريق مع منتخب مالي بجانب المنتخبين الكاميروني والغاني YALA LIVE.