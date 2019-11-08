اونلاين | «كورة لايف - KORA ON LINE» مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش مصر هدف رمضان صبحي

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رابط مشاهدة مصر ومالي بث مباشر كورة جوول kora gool ، اليوم الجمعة 8 – 11 – 2019 في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، على استاد القاهرة، ويسعى نجوم الفراعنة لبداية قوية في مشواره نحو تحقيق اللقب والبطولة المقامة على أرض الكنانة، ويتواجد الفريقيان في المجموعة الأولى إلى جوار منتخبات مالي والكاميرون وغانا، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات جنوب إفريقيا وزامبيا ونيجيريا وكوت ديفوار.

موعد مباراة مصر ومالي بث مباشر كورة اون لاين kora on line والقنوات الناقلة :-

تقام مباراة مصر ومالى اليوم الجمعة علي ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية والتاسعه مساءا بتوقيت الإمارات والسادسه مساءا بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر ومالي KOORA STAR، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sport HD، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر ومالي YALLA SHOOT.

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ويدخل المنتخب المصري المباراة تحت القيادة الفنية لشوقي غريب والذي أعلن قائمة الفراعنة التي ستخوض البطولة والتي تضم العديد من النجوم في مقدمتهم رمضان صبحي وصلاح محسن ومصطفى محمد وناصر ماهر واحمد فتوح، وفي المقابل يقود منتخب مالي نجم النادي الأهلي اليوديانج

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