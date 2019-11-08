اونلاين | «يلا شوت Time PLUS» مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر YALLA Ramadan كورة لايف I7SRY اونلاين beIN YouTube ماتش مصر NOW

يستضيف ستاد القاهرة الدولى اليوم الجمعه الموافق 8 نوفمبر مباراة قوية تجمع بين منتخب مصر الأولمبي ومنتخب مالي العنيد في إفتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى ستحتضنها مصر في الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22، بتواجد 8 منتخبات يتنافسوا علي ثلاث مقاعد مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، في لقاء سيقوده طاقم تحكيم مكون من البوروندى جورج جاتوجاتو حكم ساحه ويساعده البوركيني حبيب سانو وعبدالعزيز سالي من النيجر، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر ومالي KOORA GOAL. موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام منتخب مالي KOORA LIVE تقام مباراة منتخبي مصر ومالى علي ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية والتاسعه مساءا بتوقيت الإمارات والسادسه مساءا بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر ومالي KOORA STAR. KOORA ONLINE القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي أمام منتخب مالي KOORA LIVE يحل منتخب ضيف ثقيل علي نظيره منتخب مصر الأولمبي، في لقاء سيقام علي ملعب القاهرة، تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية والتاسعه مساءا بتوقيت الإمارات والسادسه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport وTime Sport HD التردد الأرضي، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT. ويسعي المنتخب الأولمبي ببداية البطولة بشكل جيد ويطمئن الجماهير المصرية عن نسيرة الفراعنة الصغار في البطولة التى تقام علي الأراضي المصرية، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT. وسيقود المنتخب الوطنى خلال المباراة رمضان صبحي لاعب النادى الأهلي والذى يعد هو أبرز لاعبي الفراعنه في هذه البطولة ومن أعلي اللاعبين من حيث القيمة التسويقية، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT. وسيغيب عن بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام لاعبي المنتخب طاهر محمد طاهر لاعب المنتخب الأولمبي ونادى المقاولون العرب ومحمود مرعي لاعب وادى دجلة بسبب الإصابة التى عانوا منها خلال الساعات الماضية، وضم الجهاز الفتى للفراعنه بقيادة شوقي غريب كل من محمد صادق لاعب الإسماعيلي وناصر منسي لاعب بيراميدز، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة منتخب مصر ومالي KOORA GOAL. ويضم المنتخب أيضا الثنائي الهجومى المميز صلاح محسن لاعب النادى الأهلي ومصطفي محمد لاعب نادى الزمالك والذى يعول عليهم المذرب شوقي غريب خلال المباريات، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر ومالي ببطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب YALLA SHOOT. ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة منتحب مصر ومالي، KOORA 7ASRY، مباراة قوية غلي ستاد القاهرة الدولى فى تمام السابعه مساءا ضمن مباريات الجولة الأولي، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة KOORA GOAL.