اونلاين | يلا on sport مشاهدة مباراة مصر ومالي "كورة لايف HD" بث مباشر مباراة مصر ومالي kora on line الاسطورة HD جودة عالية يوتيوب

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يلا شوت بث مباشر مصر ومالي كورة ستار، يلتقي المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، نظيره مالي في افتتاح البطولة الأفريقية للشباب تحت 23 سنه،وذلك على ستاد القاهرة، الذي يحتضن مبارايات مجموعة مصر.

ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري.

موعد مباراة المنتخب المصري ومالي:

يدخل المنتخب الأوليمبي مواجهة قويه مع مالي، في بداية مشواره نحو اللقب الأفريقي والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، وذلك في السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة.

القنوات الناقلة:

القنوات الناقلة للمباراة بث مباشر كووورة ستار مصر ومالي :

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تنطلق مباراة مصر ومالي اليوم، على كلًا من قناة :" تايم سبورت عبر البث الأرضي، وقنوات بي إن سبورت التي تمتلك حقوق البث للبطولة حصريًا".

ومن المتوقع أن يخوض شوقي غريب المباراة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى: محمد صبحي

في الدفاع: أسامة جلال - محمود الجزار - أحمد أبو الفتوح

في الوسط: عبد الرحمن مجدي - عمار حمدي- رمضان صبحي -أكرم توفيق- ناصر ماهر - صلاح محسن

في الهجوم: مصطفى محمد.

ويتطلع المنتخب الوطني المصري لحصد نقاط المواجهة اليوم لإسعاد الشعب المصري، ومصالحة الجماهير عقب إخفاق المنتخب الأول في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة، بث مباشر مصر ومالي، بث مباشر المنتخب الاولمبي