اونلاين | «يلا شووت» مشاهدة مباراة ’’مصر ومالي’’ بث مباشر time sport بين سبورت يوتيوب رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلا شووت» مشاهدة مباراة ’’مصر ومالي’’ بث مباشر time sport بين سبورت يوتيوب رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر الجماهير المصرية، إنطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب والتى ستقام بمصر هذا العام 2019، علي ملعبي القاهرة والسلام بتواجد 8 منتخبات وهم مصر ومالى وغانا والكاميرون ونيجيريا وكوتديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا، وتنطلق البطولة بمواحهة قوية تجمع بين منتخب مصر الأولمبي والذى يقوده المدير الفنى شوقي غريب وبين منتخب مالي، علي ستاد القاهرة الدولى اليوم الجمعه، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر ومالي YALLA SHOOT، شاهد البث المباشر لمباراة مصر ومالي في إفتتاح كأس الأمم KOORA STAR.

KOORA STAR وستذيع قناة beIN Sport HD مبلريات البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وأعلنت قناة Time Sport HD إذاعة البطولة علي التردد الأرضي، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر ومالي YALLA SHOOT، شاهد رمضان صبجي يقود مصر اليوم أمام مالي في إفتتاح البطولة KOORA GOAL.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام منتخب مالي

KOORA LIVE تقام مباراة منتخبي مصر ومالى علي ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية والتاسعه مساءا بتوقيت الإمارات والسادسه مساءا بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر ومالي KOORA STAR.

Advertisements

KOORA ONLINE القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي أمام منتخب مالي

KOORA LIVE يحل منتخب ضيف ثقيل علي نظيره منتخب مصر الأولمبي، في لقاء سيقام علي ملعب القاهرة، تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية والتاسعه مساءا بتوقيت الإمارات والسادسه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport وTime Sport HD التردد الأرضي، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.

وإختتم منتخب مصر إستعداداته امس للبطولة بعد مران قوي علي ملعب بترو سبورت، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة، مشاهدة اونلاين، كورة لايف، مباراة منتخب مصر الأولمبي، ونظيره منتخب مالي، يلا شوت، في مباراة منتظرة من الجماهير المصرية، يلا شوت، بث مباشر لمباراة المنتخب الأولمبي اليوم YALLA SHOOT.

ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة مصر ومالي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 عام، ويتأهل أول ثلاث منتخبات للأولنبياد، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر ومالي YALLA SHOOT.