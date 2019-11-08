اونلاين | يلا شووت MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر yallaKORA يلا شوت حصري رابط ماتش مصر مجانا يوتيوب تايم سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شووت MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر yallaKORA يلا شوت حصري رابط ماتش مصر مجانا يوتيوب تايم سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رابط كورة أون لاين YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر ومالي تتابعونها في بث مباشر وحي عبر جميع وسائل النقل الحي لـbeIN التلفزيونية والانترنت، رابط شاهد مباراة مصر ضد مالي جودة عالية ومتعددة بدون تقطيع الآن.

مباراة مصر ومالي مباشر

مشاهدة مباراة مصر ومالي متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت او المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

مباراة مصر ومالي تأتي ضمن ضمن المرحلة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لحساب "كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة مصر 2019".

Advertisements

ويسعى المنتخب المصري إلى استهلال مشاركته في "كان 2019" بنتيجة إيجابية تعزّز من حظوظه في التتويج باللقب وتمنحه بطاقة العبور إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وسيعمل "الفراعنة" على الإطاحة بمنتخب "النسور" وتفادي أي مفاجأة غير سارة قد تصعّب مهمتهم خصوصاً في ظل الانتظارات الكبيرة للجماهير المصرية للعودة إلى أجواء الأولمبياد.

وستقام البطولة على الأراضي المصرية حتّى 22 من نوفمبر الجاري بعدما كانت مقررة في زامبيا التي اعتذرت عن احتضان المنافسة القارية.

موعد مباراة مصر ومالي سيكون اليوم الجمعة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكّة المكرمة عبر beIN SPORTS HD 10 بتعليق الزميل علي محمد علي.

مشاهدة مباراة مصر ومالي في بث مباشر عبر الانترنت