اونلاين | «قناة المفتوحة» مشاهدة مباراة مصر ضد مالي بث مباشر يلا شوت beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع يوتيوب TIME SPORT

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يلا شوت TOME SPORT مشاهدة مباراة مصر ضد مالي بث مباشر بدون تقطيع... يستضيف المنتخب المصري نظيره المالي في مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

وتلعب مصر في المجموعة الأولى إلى جوار منتخبات مالي والكاميرون وغانا، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات جنوب إفريقيا وزامبيا ونيجيريا وكوت ديفوار.

مشاهدة مباراة مصر ومالي في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

مشاهدة مباراة مصر ومالي في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

تنطلق في السابعة مساء اليوم الجمعة منافسات أمم إفريقيا تحت 23 عامًا بمواجهة بين المنتخب الوطني الأوليمبي ونظيره المالي.

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موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام مالي

وستبدأ المباراة بين المنتخب الوطني ونظيره المالي في السادسة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

وتشارك في البطولة 8 منتخبات قسمت إلى مجموعتين، المجموعة الأولى ضمت منتخب مصر ومالي والكاميرون وغانا، وعلى الجانب الآخر يتواجد في المجموعة الثانية نيجيريا وساحل العاج وجنوب إفريقيا وزامبيا.

مشاهدة مباراة مصر ومالي في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

مشاهدة مباراة مصر ومالي في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

وتسمح البطولة لثلاثة منتخبات فقط من بين الثمانية المشاركين بالتأهل مباشرة إلى أوليمبياد طوكيو العام المقبل، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.