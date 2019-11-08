شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار والان مع التفاصيل

الجمعة 8 نوفمبر 2019 ريال مدريد يرتحل نادي ريال مدريد غداً نحو ملعب "إيبوروا" لمواجهة نادي إيبار في المرحلة 13 من الدوري الإسباني

وأعلن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان عن قائمة الفريق التي خلت من الثنائي مارسيلو وناتشو للإصابة وكلاً من يوفيتش وأودريوثولا و ماريانو دياز وبيل وخيميس لأسباب فنية. القائمة الكاملة لريال مدريد Advertisements حراسة المرمى: كورتوا - أريولا خط الدفاع: ميندي - فاران - ميليتاو - كارفخال - راموس. خط الوسط: إيسكو - كاسيميرو - كروس - مودريتش - فالفيردي. خط الهجوم: بنزيما - هازارد - براهيم دياز - رودريجو - فينيسيوس جونيور - لوكاس فاسكيز. ويحتل الريال المركز الثاني في ترتيب الليجا برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن المتصدر برشلونة.

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