انت الان تتابع زيدان: جاريث بيل وخاميس رودريجيز ليسا جاهزين للمشاركة في المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الفرنسي زين الدين زيدان

أكد المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، زين الدين زيدان، أن اللاعبين، الويلزي جاريث بيل والكولومبي خاميس رودريجيز، لا يعانيان من الإصابة، ولكنهما في الوقت نفسه ليسا جاهزين للمشاركة في المباريات.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة: "ليسا جاهزين، لا يعاني أي منهما من الإصابة، سينضمان لمنتخبيهما، أمامهما 5 أو 6 أيام، سنرى إذا كانا قادرين على اللعب مع المنتخب أم لا، إنهما ليسا جاهزين للعب أمام ايبار، ليسا جاهزين لأنهما لم يتدربا مع الفريق، اللاعب الذي لا يتدرب مع الفريق لا يكون جاهزا".

ويحل ريال مدريد ضيفا على ايبار غدا السبت في المرحلة الـ 12 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وأوضح زيدان أن عدم انضمام بيل وخاميس رودريجيز إلى تدريبات ريال مدريد لا يرجع لقرار من الجهاز الفني للفريق، وتابع: "هما من يقرر الانضمام للتدريبات، هذا ليس قرارا فنيا، لم يتدربا مع الفريق حتى الآن ولهذا لا يمكن أن يلعبا غدا".

وتطرق زيدان أيضا إلى الحديث عن تصريحات المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليوناردو أرواجو، الذي طالبه فيها بعدم الحديث عن اللاعب الفرنسي الشاب كليان مبابي، لأن مثل هذا النوع من الأحاديث قد يسبب اضطرابا للفريق الباريسي وللاعب نفسه.

وقال زيدان: "بكل بساطة، رددت ما قاله هو (مبابي) يوما ما، وهو إن ارتداء قميص ريال مدريد حلم، أما بالنسبة لرد فعل ليوناردو، فليس لدي ما أقوله، يمكنه أن يقول هذا كما يمكنني أن أقول كل ما أريد".

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ورفض زيدان التأكيد على إن اللاعب البرازيلي رودريجو جويس سيكون أساسيا خلال المباريات المقبلة، وأردف قائلا: "نحن 25 لاعبا ولدي 25 لاعبا اساسيا، في كل مباراة علينا أن نختار، وهذا ما سوف أقوم به دائما".

كما تحدث المدرب الفرنسي أيضا على اللاعب البرازيلي الأخر، فينيسيوس جونيور، حيث قال: "إنهما لاعبان لهما محيطهما الخاص وعائلتهما، دوري هو أن أتحدث معهما من حين إلى أخر، قد تتمتع بمهارة كبيرة ولكن إذا عملت بشكل جيد يمكنك أن تكون أفضل، وخاصة إذا كنت في الـ 18 من العمر فآنذاك يكون لديك الحياة بأكملها لتتعلم".

وتغاضى زيدان أيضا عن التحدث عن المشكلات البدنية التي يعاني منها مارسيلو، واستطرد قائلا: "لن أخبرك بما يعاني منه، ولكنه شيء بسيط".

وعلى جانب أخر، أشار زيدان إلى أن يثمن كثيرا عدم استقبال شباك فريقه أي أهداف خلال المباريات الأربع الأخيرة، مؤكدا أن هذا يرجع إلى التحسن الذي طرأ على اللعب الجماعي للفريق.

وقال: "نظافة الشباك تعني أن الفريق بأكمله يعمل من أجل ذلك".