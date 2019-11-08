شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يعلن تشكيل منتخب مصر الأولمبي في مواجهة مالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، تشكيل فريقه لمواجهة مالي في افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والتي تنطلق في السابعة مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي. وجاء التشكيل كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: محمد صبحي الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد فتوح- كريم العراقي الوسط: أحمد رمضان «بيكهام»- أكرم توفيق- رمضان صبحي- ناصر ماهر- صلاح محسن الهجوم: مصطفى محمد.

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