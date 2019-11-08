شكرا لقرائتكم خبر عن مدربا منتخبا نيجيريا وكوت ديفوار الأولمبي يشيدان باستاد السلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى منتخب نيجيريا الأوليمبي لكرة القدم، جولة تفقدية داخل ملعب استاد السلام، الذي سيحتضن مواجهة النسور أمام أفيال كوت ديفوار في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويستعد المنتخب النيجيري لمواجهة نظيره الايفواري مساء غد السبت، على ملعب السلام في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية من البطولة الأفريقية.

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وحرص الجهاز الفني واللاعبين على النزول إلى أرض الملعب وتفقد الأرضية، للتعرف على نوعية النجيل وكذلك أبعاد الملعب، والأجواء داخل العشب الأخضر لاستاد السلام.

وأشاد الجهاز الفني للمنتخب النيجيري واللاعبون باستاد السلام وأرضية الملعب، وحرصوا على التقاط بعض الصور داخل الملعب، قبل الرحيل لخوض المران الأخير قبل لقاء الغد الهام.

ككما أشاد حيدرا سواليو المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأوليمبي، بأرضية ملعب السلام بعد الجولة التفقدية التي أجراها الجهاز الفني واللاعبون قبل قليل، للتعرف على أرضية الملعب وأبعاده.