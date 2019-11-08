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شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الجماهير على ستاد القاهرة لمؤازرة المنتخب الأولمبي (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توافدت الجماهير بكثافة على ستاد القاهرة الدولي لمؤازرة المنتخب الأولمبي أمام نظيره المالي.
ويلتقى الفراعنة الصغار مع مالي في السابعة مساء اليوم الجمعة، في افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصرخلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري.
وتوافدت الجماهير بأعداد كبيرة من الساعة الثانية ظهرا حتي الآن لمؤازرة الفراعنة في مشوارهم نحو أولمبياد طوكيو 2020.
ويشارك في البطولة 8 منتخبات، على أن يتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020.
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