شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الجماهير على ستاد القاهرة لمؤازرة المنتخب الأولمبي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توافدت الجماهير بكثافة على ستاد القاهرة الدولي لمؤازرة المنتخب الأولمبي أمام نظيره المالي.

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ويلتقى الفراعنة الصغار مع مالي في السابعة مساء اليوم الجمعة، في افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصرخلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري.

وتوافدت الجماهير بأعداد كبيرة من الساعة الثانية ظهرا حتي الآن لمؤازرة الفراعنة في مشوارهم نحو أولمبياد طوكيو 2020.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات، على أن يتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020.

توافد الجماهير على ستاد القاهرة لمؤازرة المنتخب الأولمبي

توافد الجماهير على ستاد القاهرة لمؤازرة المنتخب الأولمبي