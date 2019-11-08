- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي يتفقد استاد السلام (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي لكرة القدم، جولة تفقدية داخل ملعب استاد السلام، الذي سيحتضن مواجهته أمام زامبيا في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة إلى اولمبياد طوكيو 2020.
ويستعد المنتخب الجنوب أفريقي لمواجهة نظيره الزامبي مساء غد السبت، على ملعب السلام في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية من البطولة الأفريقية.
وحرص الجهاز الفني واللاعبين على النزول إلى أرض الملعب وتفقد الأرضية، للتعرف على نوعية النجيل وكذلك أبعاد الملعب، والأجواء داخل العشب الأخضر لاستاد السلام.
وأشاد الجهاز الفني للمنتخب الجنوب أفريقي واللاعبون باستاد السلام وأرضية الملعب، وحرصوا على التقاط بعض الصور داخل الملعب، قبل الرحيل لخوض المران الأخير قبل لقاء الغد الهام.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي يتفقد استاد السلام (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.