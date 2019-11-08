شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نهائي أبطال آسيا| الهلال السعودي يتسلح بالتاريخ وأوراوا بلقب 2017 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

تنتظر على أحر من الجمر جماهير الهلال السعودي مبارة نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني والمقرر إقامتها غدا السبت الموافق 9 نوفمبر على ملعب جامعة الملك سعود الشهير بـ”محيط الرعب”.



الهلال السعودي عقدة الفرق اليابانية

يدخل فريق الهلال السعودي اللقاء متسلحا بتحقيقه 3 ألقاب آسيوية سابقة على حساب الفرق اليابانية بينما يتسلح الفريق الياباني بلقب دوري أبطال آسيا 2017 الذي حققه على حساب الزعيم السعودي، ويستعرض موقع السعودية نيوز فيما يلي أبرز مواجهات الهلاليين مع الساموراي الياباني.

واجه الهلال السعودي 5 أندية يابانية في النهائيات، وهي: جيف يونايتد، ناجويا، جيوبيلو، شيميزو، أوراوا، ولعب معهم 7 مباريات، نجح في تحقيق الفوز خلال 3 مرات، وخسر مرتين، وتعادل مثلهما.

سجل الفريق السعودي 13 هدف، واستقبلت شباكه 10 أهداف على مدار تاريخ لقاءات الهلال أمام الفرق اليابانية وجاءت النهائيات كالتالي :_

1- الهلال x جيف يونايتد الياباني

تعد مباراة الهلال ضد جيف يونايتد الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا عام 1987 هي أول مباراة تاريخية بين الأندية السعودية واليابانية، حيث لعبت على ستاد الأمير فيصل بن فهد، وفاز الفريق الياباني 4-3 وكان الفوز الوحيد تاريخيا.

2_ الهلال x ناجويا

تمكن الهلال من تحقيق الانتصار الأول للأندية السعودية على حساب الفرق اليابانية، بعد فوزه على فريق ناجويا في نهائي كأس الكؤوس الآسيوية بنتيجة 3-1 ليحقق وقتها لقب البطولة القارية.

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3_ الهلال x جيوبيلو

حصد الهلال اللقب القاري الثاني له على حساب الأندية اليابانية عندما حصد بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري، خلال عام 2000، بعد فوزه على حساب جيوبيلو بنتيجة 3-2.

4_ الهلال x شيميزو

اختلف هذا النهائي عن النهائيات السابقة حيث أُقيم لقاء الهلال و شيميزو بنظام الذهاب والإياب عام 2000، حيث تغلب الهلال على شيميزو الياباني في اليابان 2-1، وتعادل في السعودية 1-1، ليحصد الفريق السعودي البطولة الثالثة في مواجهة الأندية اليابانية.

5_ الهلال x أوراوا " سلاح أوراوا"

جمع آخر المباريات بين الهلال وأندية اليابان، خلال المواجهة أمام أوراوا وهوا نفس الخصم في نهائي الغد ، في نهائي دوري الأبطال عام 2017، وكان ذلك بعد انقطاع هلالي عن مواجهة اليابانيين لمدة 17 سنة، وقد حصل أوراوا على لقب البطولة، بعد التعادل ذهابًا في الرياض 1-1، وفوز اليابانيين إيابًا 1-0 ليكبد الهلالين الخسارة الثانية تاريخيا أمام الساموراي الياباني.

الهلال يبحث عن أول لقب دوري أبطال آسيا بالنظام الجديد

لم يخسر الهلال أمام الفرق اليابانية إلا مباراة واحدة، حرمت الزعيم من اللقب الآسيوي خلال نهائي نسخة 2017 أمام أوراوا، ولذا يبحث الأزرق عن تحقيق أول لقب له في دوري أبطال آسيا بنظامه الحديث، ليعزز رقمه القياسي كأكثر فرق القارة الصفراء، تتويجا بالألقاب القارية، وله 6 بطولات آسيوية.

تأهل الهلال وأوراوا

يذكر أن الهلال قد تأهل للنهائي الآسيوي بعد فوزه على السد القطري بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب 6-5 بينما تمكن أوراوا من تخطي عقبة جوانجو الصيني بمجموع المباراتين بنتيجة 3-0.