- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جيمي فاردي لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019
حقق الدولي الإنجليزي جيمي فاردي، مهاجم فريق ليستر سيتي، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن شهر أكتوبر.
وتفوق فاردي، على جاك جريليش، وإلكاي جوندوجان، ودين هندرسون، وويليان، ويوري تيليمانس، في التصويت على لاعب الشهر.
حيث تمكن فاردي، من تسجيل 4 أهداف خلال 3 مباريات، أقُيمت في شهر أكتوبر، جاء من خلال هدفًا في فوز ليستر على بيرنلي، بنتيجة 2-1، كما استطاع من تسجيل هاتريك في الإنتصار الكبير على ساوثهامبتون، بنتيجة 9-0.
ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث، من ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 23 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر.
كانت هذه تفاصيل خبر جيمي فاردي لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.