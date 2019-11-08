جيمي فاردي لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

حقق الدولي الإنجليزي جيمي فاردي، مهاجم فريق ليستر سيتي، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن شهر أكتوبر.

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وتفوق فاردي، على جاك جريليش، وإلكاي جوندوجان، ودين هندرسون، وويليان، ويوري تيليمانس، في التصويت على لاعب الشهر.

حيث تمكن فاردي، من تسجيل 4 أهداف خلال 3 مباريات، أقُيمت في شهر أكتوبر، جاء من خلال هدفًا في فوز ليستر على بيرنلي، بنتيجة 2-1، كما استطاع من تسجيل هاتريك في الإنتصار الكبير على ساوثهامبتون، بنتيجة 9-0.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث، من ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 23 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر.