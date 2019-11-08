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نجم ريال مدريد الشاب أفضل لاعب في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

حصل البرازيلي الشاب رودريجو جوس، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، على جائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

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وتمكن رودريجو من تسجيل هاتريك، خلال مباراة فريقة أمام جالطة سراي، والتي انتهت بفوز ريال مدريد بسداسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو.

وكان من ضمن القائمة المرشحة الثلاثي كيلور نافاس، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، وأشرف حكيمي، ظهير أيمن بوروسيا دورتموند الألماني، والكوري الجنوبي هيونج مين سون، جناح توتنهام الإنجليزي، إلا أن الشاب البرازيلي تفوق عليهم وحصد الجائزة.

ويعد رودريجو  أصغر لاعب برازيلي ينجح في التسجيل في البطولة الأوروبية الأغلى بعمر 18 عامًا و 11 شهرًا، وكذلك تمكن من تسجيل أسرع ثنائية في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعد 6 دقائق و14 ثانية.

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