تعرف على تفاصيل إقامة السوبر الإسباني في السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن الإتحاد الإسباني لكرة القدم حسم أمر البلد الذي سيستضيف بطولة السوبر الإسباني لهذا الموسم 2019-2020.

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وقرر الإتحاد إسناد إقامة البطولة رسمياً للمملكة العربية السعودية وذلك في يناير من عام 2020، وسيتم الإعلان الرسمي يوم الإثنين المقبل، بحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو.

وسيشارك اربعة أندية في البلطولة للمرة الأولى في التاريخ، حيث سيشارك برشلونة بطل الدوري وفالنسيا بطل الكأس وناديي ريال مدريد وأتليتيكو مدريد.

وأفادت التقارير أن الإتحاد الإسباني سيتحصل على مبلغ 15 مليون يورو، بالإضافة لجوائز البطولة التي ستبلغ 15مليون يورو أيضاً.