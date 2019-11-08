شكرا لقرائتكم رسم علم مصر على وجوه الأطفال قبل افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الأجواء داخل استاد القاهرة تهافت عدد من الجماهير على رسم علم مصر على وجوههم قبل مباراة المنتخب الأولمبي ضد مالي في افتتاح البطولة.

وأعلنت شركة "تذكرتى" المسئولة عن توزيع تذاكر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة نظام حجز التذاكر من خلال الموقع الإلكترونى.

وتجهز فرقة شارموفرز لمفاجآت عدة للمشجعين الذين سيحضرون مباراة منتخب مصر الاولمبي اليوم أمام مالي باستاد القاهرة، والتجهيز لحفل افتتاح مبهر على طريقة بطولة أمم أفريقيا للكبار التى استضافتها مصر فى يونيو الماضى.

يدخل منتخب مصر الاولمبي بقيادة شوقي غريب، مباراة اليوم ويحمل على عاتقه آمال وطموحات ما يزيد على الـ100 مليون مصري ، يحلمون بالوصول لمنصة التتويج وتعويض إخفاق منتخب الكبار فى بطولة أمم افريقيا الأخيرة التي أقيمت في مصر في يونيو ويوليو الماضيين، وودعها الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب افريقيا إثر الهزيمة بهدف نظيف.

خاض منتخب مصر تحت قيادة شوقي غريب 11 مباراة، حقق الفراعنة الصغار6 انتصارات تحت قيادة شوقي غريب كان أبرزها الفوز على تونس والسعودية بنفس النتيجة 4/1، 3 هزائم جاءت بواقع خسارتين أمام أوزباكستان وهزيمة أمام هولندا، فيما تعادل المنتخب الأولمبى تحت قيادة غريب في مباراتين فقط.

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