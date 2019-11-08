شكرا لقرائتكم المنتخب الوطنى يصل إلى ستاد القاهرة الدولى استعداداً لمواجهة مالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وصل المنتخب الوطنى إلى ستاد القاهرة الدولى، استعداداً لمواجهة مالى، فى السابعة من مساء اليوم، فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، على أن يسبق المباراة حفل افتتاح البطولة التى تستضيفها مصر بداية من اليوم الجمعة حتى 22 من شهر نوفمبر الجارى.
كما وصل منتخب مالى مبكراً إلى الملعب لتفقده والتأقلم على الأجواء استعدادا للمباراة التى ستجمعه مع منتخب مصر الاولمبى فى افتتاح منافسات الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية فى المجموعة التى تضم إلى جانب مصر ومالى كلا من الكاميرون وغانا.
ويشارك في البطولة 8 منتخبات، على أن يتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020 وتوافد عدد من الجماهير على ستاد القاهرة لمساندة الفراعنة فى مواجهة المنتخب المالى.
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