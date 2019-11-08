شكرا لقرائتكم وصول أحمد أحمد إلى ستاد القاهرة لحضور افتتاح أمم إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف إلي ستاد القاهرة الدولي. وتنطلق في السابعة مساء اليوم افتتاحية بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة بمواجهة مصر الأولمبي ونظيره المالي. Advertisements ويشارك في البطولة 8 منتخبات، على أن يتأهل أول 3 منتخبات إلي أولمبياد طوكيو 2020.

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