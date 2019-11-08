شكرا لقرائتكم بث مباشر مباراة المنتخب الاولمبى ضد مالى اليوم الجمعة 8-11-2019 فى بطولة امم افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بث مباشر مباراة المنتخب الاولمبى ضد مالى اليوم الجمعة 8-11-2019 فى بطولة امم افريقيا بث مباشر مباراة المنتخب الاولمبى ضد مالى اليوم الجمعة 8-11-2019 فى بطولة امم افريقيا، يواجه منتخب مصر الاولمبى تحت قيادة، شوقى غريب المدير الفنى اختبارا صعبا فى السابعة مساء اليوم الجمعة مباراة غاية فى الأهمية أمام مالى، فى افتتاح بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة.



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بث مباشر مباراة المنتخب الاولمبى ضد مالى اليوم الجمعة 8-11-2019 فى بطولة امم افريقيا،، يدخل ابناء شوقى غريب مباراة اليوم، وهم يحملون على عاتقهم آمال وطموحات ما يزيد على الـ100 مليون مشجع مصرى، يحلمون بالوصول لمنصة التتويج وتعويض إخفاق منتخب الكبار فى بطولة أمم افريقيا الأخيرة التى أقيمت فى مصر فى يونيو ويوليو الماضيين، وودعها الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب افريقيا إثر الهزيمة بهدف نظيف.



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بث مباشر مباراة المنتخب الاولمبى ضد مالى اليوم الجمعة 8-11-2019 فى بطولة امم افريقيا، حيث خاض الفراعنة برنامجا إعداديا مميزا قبل البطولة، بدأه بمعسكر مفتوح فى القاهرة لمدة 3 أيام ثم معسكر مغلق لمدة 6 أيام بالعين السخنة، أعلن خلاله شوقى غريب القائمة النهائية للبطولة والتى تضم 21 لاعبا بواقع 18 لاعبا و3 حراس، قبل أن يعود الفراعنة للقاهرة للتدريب على ستاد القاهرة وبتروسبورت استعدادا لخوض المعترك الافريقى الكبير.



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بث مباشر مباراة المنتخب الاولمبى ضد مالى اليوم الجمعة 8-11-2019 فى بطولة امم افريقيا، حيث حرص شوقى غريب خلال الفترة الأخيرة على تحفيظ اللاعبين طريقة اللعب التى سيخوض بها منافسات البطولة، بجانب علاج الأخطاء التى وقع فيها الفريق خلال المباريات الودية التى لعبها الفريق وأخرها وديتىّ جنوب افريقيا فى مصر وأبرزها كثرة الفرص الضائعة وكثرة المساحات بين الخطوط وتحديدا خطىّ الوسط والهجوم.