أليو ديانج يقود تشكيل مالى قبل مواجهة المنتخب الاولمبي...

جدة - عمرو شويل أعلن فاجنيري ديارا المدير الفني لمنتخب مالي الاولمبي تشكيل فريقه لمواجهة مصر في افتتاح كاس امم افريقيا تحت ٢٣ عاما باستاد القاهرة.

حراسة المرمي: يوسف كويتا

خط الدفاع: بوراما دومبيا، يوسف تراوري، بوباكار كانوتي،

سياكا باجايوكو.

خط الوسط: بوباكار تراوري، أليو ديانج، البلال توري، علي مالي، إبراهيم كاني.

خط الهجوم:، إبراهيما كوني.

ويحمل منتخب شوقى غريب على عاتقه آمال وطموحات ما يزيد على الـ100 مليون مشجع مصرى، يحلمون بالوصول لمنصة التتويج وتعويض إخفاق منتخب الكبار فى بطولة أمم افريقيا الأخيرة التى أقيمت فى مصر فى يونيو ويوليو الماضيين، وودعها الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب افريقيا إثر الهزيمة بهدف نظيف.

خاض الفراعنة برنامجا إعداديا مميزا قبل البطولة، بدأه بمعسكر مفتوح فى القاهرة لمدة 3 أيام ثم معسكر مغلق لمدة 6 أيام بالعين السخنة، أعلن خلاله شوقى غريب القائمة النهائية للبطولة والتى تضم 21 لاعبا بواقع 18 لاعبا و3 حراس، قبل أن يعود الفراعنة للقاهرة للتدريب على ستاد القاهرة وبتروسبورت استعدادا لخوض المعترك الافريقى الكبير . ويشارك في البطولة 8 منتخبات، على أن يتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020.