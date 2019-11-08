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جدة - عمرو شويل بث مباشر حفل افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة، ينطلق فى السادسة مساء، حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، ويتم تنظيمه على ملعب ستاد القاهرة الدولى .

بث مباشر حفل افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة، ومن المقرر أن يحي الحفل يحي فريق "شارموفرز " الشهير، الذى أجرى بروفات الافتتاح لبطولة خلال كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.

بث مباشر حفل افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة، وينطلق حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019 فى السادسة مساءً باستاد القاهرة، ويحيى الحفل فرقة شارموفرز، بالإضافة إلى الفنانة نسمة محجوب .

يلا شوت حفل افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة

بث مباشر حفل افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة، وأعلنت شركة "تذكرتي" المسئولة عن توزيع تذاكر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة نظام حجز التذاكر من خلال الموقع الالكترونى https://tzkarati.com/ . بث مباشر حفل افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة، وتجهز فرقة شارموفرز لمفاجآت عدة للمشجعين الذين سيحضرون مباراة منتخب مصر الأوليمبى أمام مالى باستاد القاهرة، والتجهيز لحفل افتتاح مبهر على طريقة بطولة أمم أفريقيا للكبار التى استضافتها مصر فى يونيو الماضى. فى العراضة حفل افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة

بث مباشر حفل افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة، وجاءت اسعار التذاكر كالتالى، 350 جنيه (22 دولار) لكبار الزوار، والدرجة الأولى ممتاز 200 جنيه (13 دولار)، والدرجة الأولى 150 جنيه (9.5 دولار)، والدرجة الأولى العلوية 75 جنيه ( 5دولار)، والدرجة الثانية 30 جنيه ( 2 دولار)، والدرجة الثالثة 20 جنيه (1.5 دولار). - الجولة الثانية (مصر وغانا)

250 جنيه (16 دولار) لكبار الزوار، والدرجة الأولى ممتاز 150 جنيه (9.5 دولار)، والدرجة الأولى 100 جنيه (6.5 دولار)، والدرجة الأولى العلوية 50 جنيه ( 3دولار)، والدرجة الثانية 30 جنيه ( 2 دولار)، والدرجة الثالثة 20 جنيه (1.5 دولار).- الجولة الثالثة (مصر مع الكاميرون)

- 250 جنيه (16 دولار) لكبار الزوار، والدرجة الأولى ممتاز 150 جنيه (9.5 دولار)، والدرجة الأولى 100 جنيه (6.5 دولار)، والدرجة الأولى العلوية 50 جنيه ( 3دولار)، والدرجة الثانية 30 جنيه ( 2 دولار)، والدرجة الثالثة 20 جنيه (1.5 دولار). Advertisements كوره اون لاين حفل افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة ووفقا لبيان اللجنة المنظمة، أسعار مباريات (نيجيريا مع كوت ديفوار) و(جنوب أفريقيا مع زامبيا) - (كوت ديفوار مع جنوب أفريقيا) - (وزامبيا مع نيجيريا) - (مالى مع غانا) – (نيجيريا مع جنوب أفريقيا) – (كوت ديفوار مع زامبيا) على النحو التالي: 200 جنيه (13 دولار) لكبار الزوار، والدرجة الأولى 100 جنيه (6.5 دولار)، والدرجة الثانية 30 جنيه ( 2 دولار)، والدرجة الثالثة 20 جنيه (1.5 دولار). بث مباشر حفل افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة

وفيما يخص مباراتى نصف النهائى يوم 19 من شهر نوفمبر الجارى، ستكون على النحو التالي: 250 جنيه (16 دولار) لكبار الزوار، والدرجة الأولى ممتاز 150 جنيه (9.5 دولار)، والدرجة الأولى 100 جنيه (6.5 دولار)، والدرجة الأولى العلوية 50 جنيه (3 دولار)، والدرجة الثانية 30 جنيه ( 2 دولار)، والدرجة الثالثة 20 جنيه (1.5 دولار). أمام بخصوص المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث والرابع، الأسعار على النحو التالي: 500 جنيه (31 دولار) لكبار الزوار، والدرجة الأولى ممتاز 300 جنيه (19 دولار)، والدرجة الأولى 200 جنيه (13 دولار)، والدرجة الأولى العلوية 100 جنيه (6.5 دولار)، والدرجة الثانية 75 جنيه (5 دولار)، والدرجة الثالثة 50 جنيه (3 دولار).

بث مباشر حفل افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة طاقم تحكيم مباراة مصر وماليوجاء حكام مباراة مصر ومالي فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 كالتالي: طاقم تحكيم مباراة مصر وماليوجاء حكام مباراة مصر ومالي فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 كالتالي: البوروندي جورج جاتوجاتو حكم ساحة وحبيب سانو مساعد أول من بوركينا فاسو وعبد العزيز سالي مساعد ثاني من النيجر، وساليما موكانساجا حكم رابع من رواندا.

طاقم تحكيم مباراة غانا والكاميرونبينما جاء طاقم تحكيم مباراة غانا والكاميرون على النحو التالي: الجزائري لاهلو بن براهام حكم ساحة وجيمس إيملي من سيشيل مساعد أول والتونسي خليل حساني مساعد ثاني والتونسي سليم بلخواص حكم رابع

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