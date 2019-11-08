شكرا لقرائتكم طاهر يتمسك بالبقاء في معسكر المنتخب الاولمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويأتي تمسك المهاجم الشاب بالبقاء في المعسكر بالرغم من حالة الحزن الشديد التي انتابته بعد خروجه من القائمة، وذلك للشد من ازر زملائه في البطولة.

موعد مباراة المنتخب الاولمبي ضد مالي

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والإفريقية صوب ستاد القاهرة الدولى تمام السابعة مساء اليوم (الجمعة)، من أجل متابعة مباراة منتخب مصر الاولمبي أمام نظيره المالي فى ضربة بداية بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

Advertisements

وقال طاهر: "نحن جميعا جنود في خدمة مصر، وتعاهدنا علي أن أي ١١ لاعبا سنكون جميعا خلفهم".

وأشاد طاهر بالروح الموجودة بين الجميع، وهو ما دفعه للمطالبة بالاستمرار داخل المعسكر موجها الشكر للجهاز الفني بعد الموافقه علي طلبه.

ولاقى قرار طاهر ترحيبا كبيرا من الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب، نظرا لما يعكسه من روح عالية داخل المعسكر بين اللاعبين.

وكان الجهاز الفني يعول حتي اللحظة الأخيرة علي اللاعب الذي يعتبر من الاعمدة الاساسية، وخضع لبرنامج علاجي وتدريبي مكثف خلال معسكر العين السخنة، لكن الآشعة الأخيرة أثبتت صعوبة لحاقه بمباريات الدور الأول فكان قرار الجهاز الفني والطبي بالاستبدال.