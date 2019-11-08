شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يواجه منوف وديا استعدادا للدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، غداً السبت، مع نظيره منوف، في اللقاء الودي الذي يستضيفه ملعب الجبل الأخضر.

ويبدأ الذئاب المباريات الودية بمواجهة منوف ثم مواجهة طنطا الأربعاء المقبل والمتحدة يوم الأحد فى الأسبوع التالي.

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وقرر الجهاز الفني لذئاب الجبل خوض ثلاث مباريات ودية خلال فترة توقف الدورى الحالية بسبب استعدادات المنتخب الوطنى الأول للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، علاوة على مشاركة المنتخب الأوليمبى لأمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويستعد المقاولون لمواجهة أسوان فى انطلاقة مشواره فى الدورى بالمواجهة المؤجلة من الأسبوع الرابع، بعد انتهاء فترة التوقف 23 نوفمبر الجارى باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.