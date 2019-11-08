شكرا لقرائتكم نتائج المنتخب الاولمبي مع شوقى غريب قبل انطلاق بطولة أفريقيا 23 عاما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المنتخب الاولمبي ينتظر عشاق الساحة المستديرة افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، لتشجيع المنتخب الاولمبى أمام نظيره المالي أولى مواجهات البطولة التي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري، حاملين معهم حلم التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 .

المنتخب الاولمبي ويدخل منتخب مصر الاولمبي بقيادة شوقى غريب، مباراة اليوم ويحمل على عاتقه آمال وطموحات ما يزيد على الـ100 مليون مصرى، يحلمون بالوصول لمنصة التتويج وتعويض إخفاق منتخب الكبار فى بطولة أمم افريقيا الأخيرة التى أقيمت فى مصر فى يونيو ويوليو الماضيين، وودعها الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب افريقيا إثر الهزيمة بهدف نظيف. ويدخل منتخب مصر الاولمبي بقيادة شوقى غريب، مباراة اليوم ويحمل على عاتقه آمال وطموحات ما يزيد على الـ100 مليون مصرى، يحلمون بالوصول لمنصة التتويج وتعويض إخفاق منتخب الكبار فى بطولة أمم افريقيا الأخيرة التى أقيمت فى مصر فى يونيو ويوليو الماضيين، وودعها الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب افريقيا إثر الهزيمة بهدف نظيف. Advertisements جاءت نتائج المنتخب الاولمبي تحت قيادة شوقي غريب كالتالي: خاض منتخب مصر تحت قيادة شوقي غريب 11 مباراة، حقق الفراعنة الصغار6 انتصارات تحت قيادة شوقي غريب كان أبرزها الفوز على تونس والسعودية بنفس النتيجة 4/1، 3 هزائم جاءت بواقع خسارتين أمام أوزباكستان وهزيمة أمام هولندا، فيما تعادل المنتخب الأولمبى تحت قيادة غريب في مباراتين فقط.

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