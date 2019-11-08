اخبار الرياضه

قبل انطلاق امم افريقيا تحت 23 سنة.. رقم قياسى للكاميرون ونيجيريا...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم قبل انطلاق امم افريقيا تحت 23 سنة.. رقم قياسى للكاميرون ونيجيريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل  تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والإفريقية صوب ستاد القاهرة الدولى فى السابعة مساء، لمتابعة مباراة منتخب مصر الأوليمبى أمام مالى فى إفتتاح بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

 

وأوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، منتخبي الكاميرون وغانا فى المجموعة الأولى التى تضم أيضاً منتخبي مصر ومالي.

وتعتبر بطولة أفريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل.

Advertisements

ويعد منتخبا نيجيريا والكاميرون الوحيدين من قارة افريقيا اللذين تمكنا من صناعة التاريخ بالحصول على الميدالية الذهبية في مسابقة كرة القدم بدورة الالعاب الاوروبية.

توجت الكاميرون بطلة لمسابقة كرة القدم في أولمبياد سيدني 2000 حين عاد صامويل إيتو، لاورين إيتامي ماير، جيريمي نجيتاب، باتريك مبوما ورفاقهم لبلدهم متوجين بالميداليات الذهبية، لتكرر إنجاز منتخب نيجيريا الذي حصد الميدالية الذهبية في أتالانتا 1996.

في حين يعد منتخب غانا 2004 أول فريق إفريقي يصعد منصة التتويج أوليمبياً بمسابقة كرة القدم، وذلك في دورة الالعاب الاوليمبية التي أقيمت بمدينة "" الإسبانية عام 1992، حيث حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبل انطلاق امم افريقيا تحت 23 سنة.. رقم قياسى للكاميرون ونيجيريا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا