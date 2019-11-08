شكرا لقرائتكم قبل انطلاق امم افريقيا تحت 23 سنة.. رقم قياسى للكاميرون ونيجيريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والإفريقية صوب ستاد القاهرة الدولى فى السابعة مساء، لمتابعة مباراة منتخب مصر الأوليمبى أمام مالى فى إفتتاح بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، منتخبي الكاميرون وغانا فى المجموعة الأولى التى تضم أيضاً منتخبي مصر ومالي.

وتعتبر بطولة أفريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل.

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ويعد منتخبا نيجيريا والكاميرون الوحيدين من قارة افريقيا اللذين تمكنا من صناعة التاريخ بالحصول على الميدالية الذهبية في مسابقة كرة القدم بدورة الالعاب الاوروبية.

توجت الكاميرون بطلة لمسابقة كرة القدم في أولمبياد سيدني 2000 حين عاد صامويل إيتو، لاورين إيتامي ماير، جيريمي نجيتاب، باتريك مبوما ورفاقهم لبلدهم متوجين بالميداليات الذهبية، لتكرر إنجاز منتخب نيجيريا الذي حصد الميدالية الذهبية في أتالانتا 1996.

في حين يعد منتخب غانا 2004 أول فريق إفريقي يصعد منصة التتويج أوليمبياً بمسابقة كرة القدم، وذلك في دورة الالعاب الاوليمبية التي أقيمت بمدينة "برشلونة" الإسبانية عام 1992، حيث حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية.