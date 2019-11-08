شكرا لقرائتكم مدحت عبدالهادى يعلق خناقة مدربي قطاع الناشئيين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بشأن وقوع "خناقة" بين مدربى قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، علق مدحت عبد الهادى نائب رئيس قطاع الناشئين بنادى الزمالك، على ذلك قائلاً: "هنتخانق إزاى؟.. ما حدث لم يكن خناقة كل ما الأمر إنه نقاش بشأن العمل بعد مباراة وإذا كنا نريد أن نطلق عليه شئ فهو لا يرتقى سوى لمشادة ولو وصفنا الأمر كما يُقال كرويًا شدة ملعب لصالح العمل ولم يحدث شيئا".

وتابع مدحت عبد الهادى لـ"الخليج 365"، إنه لم تقع "خناقة" بين مدربى قطاع الناشئين مثلما يتم التداول فى الساعات الأخيرة بعدما انتشرت أنباء عن وقوع "مشاجرة" بين الرباعى سيد حفنى المدير الفنى لفريق 2004 بنادى الزمالك وتامر عبد الحميد الذى يعمل بقطاع الناشئين وأيمن عبد العزيز مدير القطاع ومدحت عبد الهادى نائب رئيس القطاع، وذلك على خلفية مباراة الفريق الأبيض مواليد 2004 مع مصر المقاصة فى دورى القطاعات.

وقال عبد الهادى: "أنا أعمل نائباً لطارق يحيى وأيمن عبد العزيز مدير فكيف سندخل فى خناقة مع أحد؟! فمن يدير شيئًا كل هدفه أن ينظم العمل وعقب المباراة كان هناك حديث بشأن العمل لو أردنا وصفه فهو شدة ملعب ليس أكثر".