شكرا لقرائتكم تأهل الرباعى المصرى لدور الـ32 ببطولة العالم للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل الرباعي المصري محمد الشوربجي مازن هشام ويوسف إبراهيم لاعبا وادي دجلة، وزاهد سالم، إلى دور الـ 32 ببطولة العالم الفردية لرجال الاسكواش، والتي تقام خلال الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر الجارى، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 355 ألف دولار. وفاز الشوربجي على منافسه فيكتور كروين بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-6, 11-7. فيما فاز مازن هشام على منافسه الانجليزي توم ريتشاردز بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 42 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 17-15, 11-8, 11-8. Advertisements ونجح يوسف إبراهيم في تحقيق فوز صعب أمام المخضرم دارايال سيلبي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 107 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 10-12, 11-5, 11-13, 11-9. أما زاهد سالم فحجز بطاقة التأهل بعد الفوز على منافسه تسز فانج بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 3-11, 11-3, 11-6.

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