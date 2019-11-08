شكرا لقرائتكم سعد سمير وكريم نيدفيد يترقبان فتح القيد الأفريقى 15 نوفمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتابع الجهاز الفني للنادي الأهلي عن كثب انطلاق دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا باستاد رادس خاصة وأن المباراة تجمع بين أفضل فريقين في المجموعة الثانية التي تضم أيضاً الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

الاهلي يستعد لمواجهة بطل تونس في رادس بقائمة أفريقية تضم 26 لاعباً ، هم : محمد الشناوي - شريف اكرامي- علي لطفي- رامي ربيعة – ياسر إبراهيم -محمد هاني – أحمد فتحي– أيمن اشرف - محمود متولي– على معلول - محمود وحيد – عمرو السوليه– حمدي فتحي -أليو ديانج– حسام عاشور- صالح جمعة – محمد مجدي أفشة – وليد سليمان – أحمد الشيخ – حسين الشحات – رمضان صبحي – جيرالدو – جونيور أجايي – مروان محسن -وليد أزارو وصلاح محسن .

لوائح الاتحاد الافريقي الجديدة تمنح الأندية المشاركة في بطولات افريقيا الحق في استكمال القائمة الافريقية ابتداء من يوم 15 نوفمبر الجاري حتى 31 يناير 2020.

ويتبقي للأهلي أربعة أماكن شاغرة في قائمته الافريقية بشرط أن يكون هؤلاء اللاعبين تم قيدهم في القائمة المحلية، أو الانتظار شهر يناير عند فتح باب القيد المحلي ويضيف لاعبين محليين ثم يقوم بقيدهم أفريقياً قبل يوم 31 يناير.

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الاهلي يضم لاعبين مُقيدين محلياً وليس أفريقياً أمثال سعد سمير وكريم نيدفيد وحسين السيد ومحمد محمود، الذي اُصيب مؤخراً بالرباط الصليبي للمرة الثانية وسيتم استبعاده من القائمة المحلية في يناير المقبل، حيث سيعود للملاعب في يوليو المقبل.

ووفقاً للائحة اتحاد الكرة بإن الاهلي من حقه قيد أحداً من لاعبيه المحليين الذين لم يتم قيدهم أفريقياً حتى الآن وتبدو حظوظ سعد سمير في القيد بعد يوم 15 نوفمبر هي الأقوى لأنه الأجهز أما كريم نيدفيد فمازال يحتاج فترة طويلة للتعافي من إصابته الأخيرة ونفس الحال بالنسبة لمحمد محمود أما حسين السيد فلا يُشارك مع الفريق حالياً وتم قيده محلياً حتى لا يرحل لأندية منافسة مجاناً.

ومن حق الاهلي أيضاً قيد أحد لاعبيه الشباب في ملحق القائمة الافريقية ابتداء من يوم 15 نوفمبر.