شكرا لقرائتكم المنتخب الاولمبي .. حجازى يدعم الفراعنة قبل مواجهة مالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعم أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الانجليزي والمنتخب الوطني، فراعنة المنتخب الاولمبي قبل المواجهة المرتقبة أمام مالي في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وكتب حجازي عبر حسابه على موقع تويتر: كل التوفيق للمنتخب الأوليمبي اليوم و تكون بدايه تحقيق انجاز في طوكيو 2020. Advertisements

ويدخل منتخب مصر الاولمبي بقيادة شوقى غريب، مباراة اليوم ويحمل على عاتقه آمال وطموحات ما يزيد على الـ100 مليون مصرى، يحلمون بالوصول لمنصة التتويج وتعويض إخفاق منتخب الكبار فى بطولة أمم افريقيا الأخيرة التى أقيمت فى مصر فى يونيو ويوليو الماضيين، وودعها الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب افريقيا إثر الهزيمة بهدف نظيف.

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