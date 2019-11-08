شكرا لقرائتكم كلينسمان يستعد للعودة إلى ألمانيا بعد 10 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يخطط يورغن كلينسمان الدولي الألماني السابق، العودة إلى الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، كعضو المجلس الاستشاري لفريق هيرتا برلين، وذلك بعد عشر سنوات من إقالته من تدريب بايرن ميونخ.

وأكد رولاند إيتيل وكيل أعمال كلينسمان، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، عودة كلينسمان إلى هيرتا برلين، في حين رفض النادي التعليق على الأخبار.

وكان كلينسمان، 55 عاما، درب المنتخب الألماني بين عامي 2004 و2006، كما تمت إقالته من تدريب بايرن ميونخ عام 2009، بدون أن ينهى موسمًا واحدًا مع أبطال الدوري الألماني.

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ولم يتول كلينسمان أي منصب في كرة القدم، منذ رحيله عن تدريب المنتخب الأميركي في 2016، حيث قضى هناك خمس سنوات.

وسيتولى اللاعب السابق الفائز بلقب كأس العالم 1990 وكأس الأمم الأوروبية 1996، دوره الجديد في النادي الذي لعبه له نجله جوناثان حارس المرمى بين عامي 2017 و2019.

واشترى المستثمر لارس ويندهورست حصة في أسهم هرتا برلين في وقت سابق من العام الجاري، حيث سيقدم أحد الأماكن الأربعة المخصصة له من أصل تسعة في المجلس الاستشاري لكلينسمان الذي كان عضوًا في النادي الذي يدعمه والده.