صلاح: «الفوز على السيتي لا يعني التتويج بالبريميرليج».. وكلوب: «جوارديولا أفضل مدرب في العالم.. والمباراة ليست مقياس للقب»

تحدث محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي حامل اللقب في قمة الجولة الـ12 من البريميرليج الأحد المقبل.

صلاح

صلاح أكد أن الفوز في اللقاء المقبل أمام السيتي، لا يعني تتويج الريدز مبكرًا بمسابقة الدوري الإنجليزي مستشهدًا بما حدث الموسم الماضي وذلك في تصريحاته مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

الجميع تحدث عن التتويج

وقال صلاح: "الجميع تحدث عن التتويج بلقب الدوري في ديسمبر من العام الماضي عندما كنا نفرق 6 أو 7 نقاط عن السيتي، وقالوا لقد انتهى الأمر".

إنها 3 مواجهات

وأضاف "لم ينته الأمر، إنها 3 مواجهات، لو مررت بفترة سيئة خلال الفترة المقبلة سوف تواجه المشاكل بعد ذلك، حتى إذا فزنا الأحد، المشوار لا يزال طويلًا".

وأكمل: "نحن في نوفمبر أعتقد من الصعب الحديث عن التتويج بالبريميرليج في هذا الوقت المبكر".

لماذا انخفض معدل تهديفه

وتطرق صلاح للحديث عن مستواه الشخصي والإجابة عن سؤاله لماذا انخفض معدل تهديفه بعد مرور 11 جولة قال: "لكي أكون صريحًا، لا يهمني ماذا يتوقع الناس مني، طالما ما زلت أسجل والفريق يفوز هذا كل شيء".

لا يجب أن أهتم بما يتوقعه الناس مني

وأتم حديثه: "لا يجب أن أهتم بما يتوقعه الناس مني، ذلك يضع ضغطًا كبيرًا علي، ويجعلك تؤدي بشكل سيئ في الملعب، أنا أفعل ما يحلو لي وأنا سعيد بذلك".

Advertisements

صلاح الذي توج الموسم الماضي بجائزة الحذاء الذهبي للمسابقة للموسم الثاني على التوالي، أحرز 5 أهداف بعد مرور 11 جولة وهو الهداف الثاني للفريق بعد السنغالي ساديو ماني صاحب الـ 6 أهداف.

الألماني يورجن كلوب

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، صعوبة المواجهة التي تجمع فريقه بنظيره مانشستر سيي حامل لقب الدوري الإنجليزي الأحد المقبل على ملعب "أنفيلد" في قمة الجولة الـ 12 من المسابقة.

ويتصدر الريدز جدول ترتيب المسابقة بالموسم الحالي برصيد 31 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الوصيف السيتي صاحب الـ 25 نقطة.

وبدأ كلوب حديثه في المؤتمر الصحفي ما قبل المواجهة قائلًا: "من ناحية كروية فالمنافسة تصبح أكبر وأكبر، لقد كنت هنا لأربع سنوات ونحن نعيش مع هذه الأمور، السيتي فريق قوي وأشكر الرب أن هنالك منافسة مايعني أننا بمكان جيد أيضاً".

مشيدًا بمدرب الخصم الإسباني

وأضاف مشيدًا بمدرب الخصم الإسباني بيب جوارديولا: "ما عساي أن أقول من جديد عن جوارديولا، إنه أفضل مدرب في العالم دون منازع".

وأكمل عن سؤاله هل ستكون المواجهة حاسمة للقب بشكل كبير: "لا أعلم، ليس لدي فكرة أن انظر لها بهذه الطريقة فأخر سنتين كل مباراة لعبناها تشعر وإنها كانت حاسمة، لايوجد شيء بالبريميرليج اسمه حسناً يمكنك أن تخسر هنا أو تفوز هنالك، كل مباراة بحسابها".

موقف المصابين

وعن موقف المصابين من فريقه تابع: "جويل ماتيب وشاكيري يواصلان الغياب، فان دايك غاب لأسباب غير الإصابة وبات جاهزًا للمواجهة".

وأتم: "أنها مباراة كبيرة بين فريقان رائعان جداً والأخبار السارّة هي إنها في أنفيلد ومباراة كبيرة وسنرى، كل شيء متاح وممكن ولايمكن لأحد الاختباء، لايمكننا طوال الوقت أن نكون هجوميين لكن إذا لم نكن شجعان أمام السيتي فلن تكون لنا فرصة، يجب أن نخلق الفرص ونتحلى بالشجاعة".

ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بـ 31 نقطة، وبفارق 6 نقاط كاملة عن الوصيف مانشستر سيتي صاحب الـ 25 نقطة.