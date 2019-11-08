تفاصيل «خناقة الشوارع» بين مدربي الزمالك في قطاع الناشئين.. والنادي يفتح تحقيق بالواقعة

على هامش مباراة فريق مواليد 2004 أمام مصر المقاصة، التي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل لا شيء في دوري القطاعات، شهد ملعب نادي الزمالك مشاجرة حامية، بين مدربي قطاع الناشئين في النادي.

وبدأت الأزمة بين سيد حنفي المدير الفني لفريق نادي الزمالك مواليد 2004، وتامر عبد الحميد "دونجا" نجم النادي الأسبق، الذي يعمل بقطاع الناشئين، وحضر المباراة ووجه بعض لاعبي الفريق خلال اللقاء دون التداخل مع تعليمات المدير الفني سيد حنفي، وهو ما أغضب الأخير، وتحدث مع تامر عبد الحميد بحدة؛ ليشتبك الثنائي مع بعض بالأيدي بشكل ملفت للنظر أمام الجميع، وقال له سيد حنفي: "كلكوا بقيتوا مدربين وبتفهموا في المباريات بتاعتي". حسبما ذكر موقع "الوطن سبورت".

وتدخل أيمن عبد العزيز مدير الكرة لقطاعات الناشئين بالنادي، لتهدئة الأمر إلا أنه لم يستطع، واشتبك مع تامر عبدالحميد بالأيدي وبألفاظ غير لائقة، ليحضر مدحت عبد الهادي الذي يعمل مدربا في قطاع الناشئين أيضا، وتدخل في المشاجرة ليتحول الأمر إلى "خناقة شوارع" بين الرباعي.

كان فريق الكرة بالزمالك مواليد 2004، فاز على مصر المقاصة بهدفين دون رد أحرزهما يحيى محمد ومحمود حسن، في الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية للناشئين.

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وعلق مدحت عبد الهادى نائب رئيس قطاع الناشئين بنادى الزمالك، على الأنباء المترددة بشأن وقوع "خناقة" بين مدربى قطاع الناشئين بالقعلة البيضاء قائلاً: "هنتخانق إزاى؟.. ما حدث لم يكن خناقة كل ما الأمر أنه نقاش بشأن العمل بعد مباراة وإذا كنا نريد أن نطلق عليه شىء فهو لا يرتقى سوى لمشادة ولو وصفنا الأمر كما يُقال كرويًا شدة ملعب لصالح العمل ولم يحدث شىء". حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".

وتابع مدحت عبد الهادى لـ"اليوم السابع" إنه لم تقع "خناقة" بين مدربى قطاع الناشئين مثلما يتم التداول فى الساعات الأخيرة بعدما انتشرت أنباء عن وقوع "مشاجرة" بين الرباعى سيد حفنى المدير الفنى لفريق 2004 بنادى الزمالك وتامر عبد الحميد الذى يعمل بقطاع الناشئين وأيمن عبد العزيز مدير القطاع ومدحت عبد الهادى نائب رئيس القطاع، وذلك على خلفية مباراة الفريق الأبيض مواليد 2004 مع مصر المقاصة فى دورى القطاعات.

وقال عبد الهادى: "أنا أعمل نائباً لطارق يحيى وأيمن عبد العزيز مدير فكيف سندخل فى خناقة مع أحد؟! فمن يدير شيئًا كل هدفه أن ينظم العمل وعقب المباراة كان هناك حديث بشأن العمل لو أردنا وصفه فهو شدة ملعب ليس أكثر".

قرر مجلس إدارة الزمالك فتح باب التحقيق في المشاجرة التي نشبت امس في قطاع ناشئين الزمالك بين سيد حنفي المدير الفني لفريق ٢٠٠٤ وتامر عبدالحميد وأيمن عبدالعزيز على هامش مباراة فريق الناشئين ٢٠٠٤ أمام المقاصة. حسبما ذكر موقع "اخبار الزمالك".

ويقود الزمالك سيد حنفي مديرا فنيا، ويساعده عامر صبري ومصطفي محمود، وتامر وحيد مدربا للحراس، وخالد عمران إداريا وشريف محمود أخصائي تأهيل.