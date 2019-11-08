شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حفل افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 سنة فى ستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، على ستاد القاهرة الدولى، فى البطولة التى تستضفيها مصر بداية من اليوم الجمعة حتى 22 من شهر نوفمبر الجارى.
ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر الأولمبى مع نظيره المالى فى السابعة من مساء اليوم الجمعة، فى افتتاح منافسات الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية فى المجموعة التى تضم إلى جانب مصر ومالى كلا من الكاميرون وغانا.
ويشارك في البطولة 8 منتخبات، على أن يتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020 وتوافد عدد من الجماهير على ستاد القاهرة لمساندة الفراعنة فى مواجهة المنتخب المالى فى افتتاح البطولة الأفريقية.
و يستخدم فريق اخراج افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة كاميرتين طائرة، وسيتم استخدامهما ايضا في نقل مباراة مصر ومالي في افتتاح البطولة.
وتضم بطولة أمم افريقيا تحت ٢٣ سنة في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني فى المجموعة الأولى، ويبدأ مواجهاته أمام مالي اليوم، ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.
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