شكرا لقرائتكم خبر عن #شجع_بلدك.. مشوار منتخب جنوب أفريقيا الاولمبي قبل انطلاق أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "#شجع_بلدك" بهذا "الوسم" ينتظر المنتخب الوطنى والمنتخبات المختلفة تشجيع الجماهير لهم فى منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، المقرر انطلاقها بداية من اليوم حتى 22 من شهر نوفمبر الجارى.

وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، بمباراة المنتخب الاولمبي مع مالى فى افتتاح منافسات الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، والمقرر إقامتها فى السابعة من مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة، على أن يسبق المباراة حفل افتتاح البطولة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 من شهر نوفمبر الجارى.

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وحرصت قناة "تايم سبورت" الناقلة لمنافسات البطولة على تقديم منتخب جنوب أفريقيا الاولمبي بصورة رائعة من خلال شرح معلوماتى لمنتخب الأولاد بداية من مديرهم الفنى وصولا إلى مشوار التصفيات وتاريخ المشاركات فى الأولمبياد.