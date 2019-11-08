شجع_بلدك.. مشوار منتخب جنوب أفريقيا الاولمبي قبل انطلاق أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "#شجع_بلدك" بهذا "الوسم" ينتظر المنتخب الوطنى والمنتخبات المختلفة تشجيع الجماهير لهم فى منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، المقرر انطلاقها بداية من اليوم حتى 22 من شهر نوفمبر الجارى.
وحرصت قناة "تايم سبورت" الناقلة لمنافسات البطولة على تقديم منتخب جنوب أفريقيا الاولمبي بصورة رائعة من خلال شرح معلوماتى لمنتخب الأولاد بداية من مديرهم الفنى وصولا إلى مشوار التصفيات وتاريخ المشاركات فى الأولمبياد.
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