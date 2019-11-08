شكرا لقرائتكم خبر عن "لا للتعصب" في مدرجات افتتاح بطولة الأمم الافريقية تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتشرت صورة علي مواقع التواصل الاجتماعي لطفل مع والده، يحملون رسالة " لا للتعصب " ، في مدرجات استاد القاهرة الذي يشهد حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما ومباراة الافتتاح بين مصر ومالي.

وارتدي الطفل تي شيرت الاهلي مكتوب عليه بابا زملكاوي لا للتعصب ، بينما ارتدي والده تي شيرت الزمالك مكتوب عليه ابني اهلاوي لا للتعصب.

توافدت الجماهير على استاد القاهرة الدولى لحضور افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة ومباراة المنتخب الاولمبي المصرى ونظيره المالى التى تنطلق فى السابعة مساءً.

وأعلنت شركة "تذكرتى" المسئولة عن توزيع تذاكر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة نظام حجز التذاكر من خلال الموقع الإلكترونى.

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وتجهز فرقة شارموفرز لمفاجآت عدة للمشجعين الذين سيحضرون مباراة منتخب مصر الاولمبي اليوم أمام مالي باستاد القاهرة، والتجهيز لحفل افتتاح مبهر على طريقة بطولة أمم أفريقيا للكبار التى استضافتها مصر فى يونيو الماضى.